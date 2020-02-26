Москва, , 17:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что у России нельзя украсть Победы в Великой Отечественной войне, хотя такие попытки и предпринимаются. Об этом президент России заявил сегодня, 26 февраля, на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

На заседании речь зашла об историческом наследии России и попытках фальсификации истории. Глава комитетат Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия») заявил, что за рубежом не прекращаются попытки переписать историю, в частности, историю Второй мировой войны, по итогам которой Россия участвовала в формировании нового мирового порядка.

Никонов в связи с этим предложил внесение в Конституцию специального положения о недопустимости фальсификации отечественной истории. Путин с ним согласился.

«Что касается недопущения фальсификации истории, то я сам об этом много раз говорил. Если вы считаете необходимым и возможным это сделать, думаю, вполне будет уместно обратить на это внимание, на историческую правду и на недопустимость фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества», — сказал президент России.

«Все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно», — добавил глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что конечно попытки переписать историю предпринимаются, но российский лидер считает, что вычеркнуть Советский Союз из стран — победителей во Второй мировой войны не удастся.

«Берлин кто штурмовал, чей флаг над рейхстагом развивался — этого никто не забудет. Но попытки такие предпринимают, это правда, исходя из сегодняшней конъюнктуры. А то, что мы должны этому активно противостоять, это тоже правда», — сказал Путин.