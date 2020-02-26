Симферополь, , 17:18 — REGNUM Постсоветской Украины больше не существует, она умерла в 2014 году. Такое мнение 26 февраля высказал журналистам спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Возвращение Крыма не является национальной идеей Украины. Это ложь. Если Владимир Зеленский в это действительно верит, то он совершенно не понимает суть происходящих процессов. Той Украины, в которую мы вошли в 1992 году, получив Конституцию с особыми правами, став частью унитарного государства, к сожалению, больше не существует. Она умерла в 2014 году», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении подписать указ о «дне крымского сопротивления российской оккупации», который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

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