Вена, , 17:15 — REGNUM Участники встречи по Ирану в Вене пришли к решению выводить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) из кризиса, сообщил 26 февраля журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Комментируя итоги заседания международной комиссии по СВПД, которое состоялось 26 февраля в австрийской столице, Рябков сообщил: участники переговоров обсуждали и экономическую и ядерную составляющие договора.

По словам российского дипломата, тональность обсуждения «была сугубо деловой» и по ряду вопросов — «конструктивной».

Рябков "Продемонстрирован настрой всех участников СВПД находить решения, которые позволили бы начать выведение СВПД из кризиса, в котором он оказался в результате односторонних разрушительных действий США».

Напомним, состоявшееся 26 февраля в Вене заседание Совместной комиссии СВПД проводилось в рамках решения проблем реализации этого договора (который ещё называют ядерной сделкой с Ираном). В заседании участвовали представители МИД стран — участниц СВПД, а также политические советники этих стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии встречи в Тегеране заявили, что это заседание «не имеет ничего общего с механизмом разрешения споров» и что такие встречи проводятся каждые три месяца.

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