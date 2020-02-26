Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Закон Санкт-Петербурга, запрещающий любую стройку вокруг Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе, принятый депутатами Заксобрания в третьем чтении, фактически «убивает» яхт-клуб. Об этом заявил директор учреждения Вадим Епишин.

Ят-клуб на Петровской косе ЛФП

Клуб принадлежит Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), у которой, как уточнили в организации, есть «серьезные планы по развитию своего учреждения». Проект реконструкции был готов еще в 2017 году, но он не нашел поддержки у заместителей Георгия Полтавченко, который занимал тогда пост градоначальника, заявил председатель ЛФП Владимир Дербин.

«Почему-то считается, что мы за этим проектом будто бы камуфлируем жилье», — посетовал Дербин. О планах построить на Петровской косе 40 тыс. кв. метров жилья заявлял спикер ЗакСа, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров.

Вадим Епишин отрицает планы по строительству на территории яхт-клуба элитного жилья и апартаментов. По его словам, проект подразумевает застройку территории в 60 тыс. кв. метров, там будут размещаться 400 судов, которые совокупно займут 24 тыс. кв. метров. Остальное будет отдано под «вспомогательные помещения», утверждают в ЛФП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Заксобрание одобрило поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, которые запрещают капитальное строительство вокруг яхт-клуба. Теперь документ должен подписать губернатор Александр Беглов.

«Закон о ЗНОП создан для того, чтобы сохранять парки, сады и скверы, а не для запрета строительства, для этого есть много других запрещающих законов», — считает Вадим Епишин.

По его мнению, законопроект Вячеслава Макарова «убивает яхт-клуб», так как ему будет «невозможно осуществлять в полной мере хозяйственную деятельность».

«Нужно уточнить у депутатов смысл, цель и последствия этого законопроекта», — считает директор яхт-клуба. Цель же администрации яхт-клуба и его собственников — профсоюзов — в каких-либо уточнениях не нуждается, убеждены в ЛФП. «Мы хотим создать полноценный современный яхтенный порт», — заявил Владимир Дербин.

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Ранее Вячеслав Макаров уже заявлял, что, на его взгляд, в отличие от Финляндии и Эстонии, в Петербург яхтсменов заносит только «каким-то ветром нечаянно». «Если мы дадим возможность застроить, то понятно, что доступ к акватории будет закрыт для всех жителей, а Петровская коса прекратит быть местом отдыха для петербуржцев», — убежден Макаров.

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