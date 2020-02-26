Вильнюс, , 17:13 — REGNUM Оппозиционная фракция партии «Саюдис либералов» сегодня, 26 февраля, отказалась подписывать межпартийное соглашение об ответственном поведении политиков на фоне угрозы коронавируса и недопущении паники среди населения из-за неосторожных высказываний политиков, которое предложили всем партиям подписать правящие «крестьяне-зелёные», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы партии Виктории Чмилите-Ниельсен, подобные соглашения только показывают желание правящих бороться с угрозой коронавируса «на бумаге», а не реальными действиями.

«Большая часть энергии уходит, чтобы перенести вину и избежать критики», — обвиняя правящих в бездействии, заявила Чмелите-Ниельсен. По её словам, властям вместо договорённостей следует сконцентрироваться на конкретном плане для предотвращения вспышки коронавируса в Литве.