Москва, , 17:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение о внесении в Конституцию страны положения о том, что Конституционный суд обладает функцией оценки исполнения решений международных институтов. Речь об этом зашла сегодня, 26 февраля, на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Республика Марий Эл) заявил, что Россия постоянно находится под международным давлением и другие страны не оставляют попыток лишить Россию ее суверенитета. Для этого используются в том числе и различные международные суды.

Косачев привел недавний пример с арбитражным судом в Гааге, которые, не имея юрисдикции, вынес вердикт о том, что Россия якобы должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд.

В связи с этим Косачев предложил закрепить в Конституции полномочия Конституционного суда функции оценки исполнения решений международных институтов.

Путин согласился с этим предложением и подчеркнул, что такое положение необходимо.