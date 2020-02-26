Ашхабад, , 17:05 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание, посвященное противодействию проникновению в страну китайского коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вице-премьер-министр Пурли Агамырадов, курирующий сферу здравоохранение, и министр здравоохранения Нурмухаммед Аманнепесов отчитались перед президентом о выполнении ранее данных туркменским лидером поручений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции.

Чиновники доложили об усилении мер по профилактике инфекционных заболеваний в Туркмении — о введении карантина для прибывающих из-за рубежа граждан и об ограничении на выезд туркменистанцев в страны, где зарегистрированы очаги коронавируса.

По их словам, также выполняется поручение президента Бердымухамедова об усилении контроля над ввозом зарубежных продуктов питания и товаров народного потребления.

Подводя итоги встречи, глава государства приказал обеспечить контроль за выезжающими за рубеж туркменистанцами и активнее вести разъяснительную работу среди населения по профилактике инфекционных заболеваний.