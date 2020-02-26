Вильнюс, , 16:53 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 26 февраля, призвал премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса прервать отпуск из-за угрозы проникновения в Литву коронавируса, а министра здравоохранения Аурелиюса Веригу отменить свой визит в США, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Из-за вспышки коронавируса и необходимости как можно быстрее, без опозданий реагировать на то, что происходит вокруг нас, а не просто радоваться, что пока что этот коронавирус до Литвы не добрался», — сказал президент во время своей поездки в город Казлу-Руда.

Предложение главы правящей в Литве партии Союза крестьян и зелёных Рамунаса Карбаускиса подписать межпартийную договорённость об ответственном поведении политиков и недопущении паники, президент назвал «чрезмерным».