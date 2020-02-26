Калуга, , 16:46 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений Городской управы Калуги, председатели избирательных комиссий Калуги встретились со студентами и учащимися образовательных учреждений города. Студенты Калужского государственного университета, разбившись на группы, приняли участие в викторине на знание избирательного права, в то время как учащиеся средних специальных учреждений соревновались в сочинении стихотворений о выборах, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

В Калуге отметили День молодого избирателя Пресс-служба Городской думы Калуги

Со словами напутствия к молодым избирателям обратился глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Сегодня для всех нас очень важно участие молодёжи в политических процессах, в выборах различных уровней, — отметил он. — Вы выбираете дальнейший курс, которым будет двигаться страна, регион и наш город, участвуя в политической жизни, вы берете на себя долю ответственности за их будущее. 2020 год в Калуге будет очень насыщен политическими событиями. В апреле вместе со всей страной мы будем участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. В сентябре, в рамках единого дня голосования пройдут выборы губернатора Калужской области, депутатов Городской думы и Законодательного собрания. Надеюсь, что молодёжь примет самое активное участие в избирательной кампании. Наша страна нуждается в поколении молодых граждан, которые способны стратегически мыслить, эффективно действовать и быть ответственными за свои поступки».

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся оставаться неравнодушными и сохранять активную жизненную позицию. Для молодых калужан выступили творческие коллективы города.