Москва, , 16:45 — REGNUM В рамках работы над изменениями в Конституцию РФ уместно обратить внимание на недопущение фальсификации истории. Об этом в ходе заседания рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается недопущения фальсификации истории, то я не раз об этом говорил. Думаю, уместно обратить на это внимание. По поводу попыток украсть Победу — это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг был [установлен] над Рейхстагом?», — сказал Путин.

Он согласился с тем, что данным попыткам необходимо противостоять, а также «аккуратно это указать в главном законе страны».