Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания окончательно окружили Речной яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе запретом на застройку. Документ в третьем чтении приняли на пленарном заседании в среду, 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект предполагает поправки в закон о зеленых насаждениях, которые запрещают любые капитальные постройки на территории в 12,86 га на Петровской косе в Петроградском районе, который курирует спикер ЗакСа и главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров.

Руководство Ленинградской федерации профсоюзов, которой принадлежит яхт-клуб, в свою очередь выступало за масштабную реконструкцию яхт-клуба, которая теперь под вопросом. Это стало очередным витком в долгоиграющем конфликте ЛФП и единороссов из ЗакСа, на которых профсоюзы даже грозились подать в суд. Теперь, по данным «Фонтанки», в суд, вероятно, готов обратиться и сам Речной яхт-клуб.

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Председатель заксобрания Вячеслав Макаров ранее утверждал, что, по его данным, на Петровской косе планируют возвести тысячи квадратных метров жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рассмотрения этой инициативы оппозиционеры попытались внести и свои поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, чтобы защитить и другие зеленые зоны, а не только Петровскую косу, например, Муринский парк, территории в Петергофе, Удельный парк, Парк 300-летия и другие. Однако депутаты-единороссы провалили все эти предложения при голосовании.

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