Москва, , 16:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за внесение в Конституцию страны положения о запрете всем высшим должностным лицам государства иметь счета и активы за рубежом. Речь об этом зашла сегодня, 26 февраля, на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Республика Марий Эл) напомнил, что довольно часто зарубежные активы и счета должностных лиц государства используются для давления на них. Граждане должны быть уверены, что те должностные лица, которым они вверяют полномочия управления, не будут проводить деструктивную политику под влиянием иностранных государств.

В связи с этим и предлагается внести в Конституцию положение о том, что высшим должностным лицам запрещается иметь активы и счета за рубежом.

Путин это предложение поддержал. Он отметил, что гражданин, который идет на высшие должностные позиции в государстве, должен делать выбор — хочет ли он служить своей стране, но при этом иметь некоторые ограничения в части собственности за рубежом, или же он хочет пользоваться большей свободой, но тогда он не может занимать такие должности.

Путин добавил, что в Конституцию несомненно надо внести такое положение, и чтобы там было прописано, что именно все высшие должностные лица, включая и президента, не должны иметь активов и счетов за рубежом.