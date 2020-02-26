История вопроса

Политическая жизни в Эстонии характеризуется двумя взаимоисключающими факторами — близостью к России и, соответственно, вынужденностью тесных экономических отношений с нашей страной. С другой стороны — антироссийской политикой, обусловленной больше не интересами страны, а внешних игроков, под влияние которых попал Таллин после развала СССР. Эта политика выражается в том числе в реабилитации нацизма, ущемлении прав русскоязычного населения, вступлении в НАТО и поддержкой санкций против России. Действия эстонских политиков, обусловленные якобы борьбой за независимость чаще всего оборачиваются ущербом собственной экономике, что опять же говорит об отсутствии субъектности страны в международной политике.



