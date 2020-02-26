Таллин, 26 февраля 2020, 16:38 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд наградила начальника Полиции безопасности Латвии Нормунда Межвиетиса орденом III степени Креста Terra Mariana. Об этом пишет портал LSM.
«Службы разведки и контрразведки Эстонии являются нашими стратегическими партнёрами, вместе мы отстаиваем интересы безопасности наших стран» — сказал Межвиетис в заявление для прессы.
Орден Креста Terra Mariana является правительственной наградой Эстонии, вручаемой иностранцам много сделавшим для страны.
Напомним, что именно сотрудники Полиции безопасности Латвии вместе с эстонскими спецслужбами в начале февраля устроили серию обысков в Риге и Таллине в офисах Первого Балтийского канала и возбудили уголовное дело против его совладельца Олега Солодова.