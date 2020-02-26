Киев, , 16:42 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что как и президент страны Владимир Зеленский, он также недавно встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук заявил, что его правительство нуждается в усилении, поэтому за последний месяц он посмотрел около 20 человек. Он дал понять, что Тигипко может заняться ситуацией в промышленности Украины.

«Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общения у меня было очень много с разными людьми», — заявил премьер.

Он не стал уточнять, встречался ли он с Тигипко вместе с Зеленскими или отдельно от президента.

ИА REGNUM напоминает, что со вчерашнего вечера центральные украинские СМИ сообщают о скорых переменах в правительстве Украины. По словам ряда источников, Зеленский рассматривает вариант назначения Сергей Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Сегодня президент заявил, что проводит собеседования со многими людьми, «и с господином Тигипко я также встречался».