Москва, , 16:37 — REGNUM Механизм торговых сделок с Ираном INSTEX уже начал работать, первые контракты готовятся к заключению, сообщил 26 февраля в Вене замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Об этом замглавы МИД России заявил журналистам после заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал, и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок», — сказал Сергей Рябков.

Напомним, механизм INSTEX создан для осуществления торговли с Ираном без участия платежных систем США, которые ввели односторонние санкции против этой страны.

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