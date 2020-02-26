Любляна, , 16:42 — REGNUM Кандидатуру нового премьер-министра предложена парламенту Словении президентом этой страны Борутом Пахором, сообщил он журналистам 26 февраля.

Пахор уточнил, что предложил парламенту рассмотреть в качестве кандидата на должность премьер-министра Янеза Янши, являющегося лидером Словенской демократической партии.

Соответствующее предложение Пахор направил спикеру парламента (Государственное собрание) Деяну Жидану. Президент пояснил, что остановился на кандидатуре Янши после бесед с главами парламентских фракций.

По словам Пахора, он «смог убедиться, что у этого кандидата есть поддержка большинства депутатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, словенский премьер-министр Марьян Шарец подал в отставку 27 января 2020 г. Кандидатуру нового главы правительства теперь утвердит или не утвердит Государственное собрание.

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