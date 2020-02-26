Москва, , 16:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию РФ.

«По активам для госслужащих за рубежом — да, это ограничение, но, когда человек идёт на такую должность, он должен делать выбор — он хочет иметь активы или служить народу России», — сказал Путин.

Он призвал включить в стоп-лист на владение иностранными активами всех должностных лиц, «в том числе и главу государства»: «Предлагаю и его добавить в этот список».