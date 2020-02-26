Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Решение о переносе встречи глав МИД Совета Европы из Тбилиси в Страсбург — оптимальное и прагматичное, считает грузинский эксперт Гия Абашидзе, который публикует свой комментарий на эту тему в соцсети Facebook вместе с информацией, обнародованной сегодня министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

«Оптимальное и прагматичное решение. Конечно, лучше было бы провести такую встречу на высоком уровене в Тбилиси, с полным соблюдением грузинского законодательства. Но существовали риски, которые создавали вероятную угрозу проведению встречи на надлежащем уровне», — отмечает эксперт.

Он поясняет, что Грузия как председатель Комитета министров СЕ должна была обеспечить равные возможности всем странам — членам организации, в том числе делегации России, которая «является оккупантом и с которой у Грузии расторгнуты дипломатические отношения».

По информации эксперта, проведение заседаний Комитета министров Совета Европы в Страсбурге — утвержденная в этой организации практика, и все встречи, которые совпадают с истечением срока председательства той или иной страны в этом комитете, обычно проводятся в Страсбурге.

«Кроме того, в некоторых случаях страна председатель избирала местом проведения встречи министров Страсбург, так как там имеется соответствующая инфраструктура и урегулированы организационные вопросы», — отмечает грузинский эксперт.

Напомним, что главной причиной волнений правительства Грузии относительно данной встречи была вероятность участия в ней российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Грузии он считается нарушителем закона «Об оккупированных территориях», так как неоднократно посещал Абхазию и Южную Осетию без ведома центрального правительства Грузии.

Отметим, что информации о возможном визите в Тбилиси Сергея Лаврова вызвали большой ажиотаж в рядах грузинской оппозиции и ассоциируемых с ней СМИ. Лидеры оппозиции, соратники экс-президента Саакашвили грозились «достойно встретить» российского министра прямо в аэропорту и устроить ему нечто посильнее «ночи Гаврилова». Разного рода информациями и комментариями пестрели все эти дни и грузинские СМИ, основная масса которых придерживается «прозападной» ориентации.