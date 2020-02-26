Москва, 26 февраля 2020, 16:32 — REGNUM Возможный кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс сделал неаккуратное заявление, признав, что на Кубе не всё так плохо с образованием и здравоохранением. Об этом 26 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о российском вмешательстве распространяются силами, не желающими победы на праймериз Демпартии сенатора Берни Сандерса.