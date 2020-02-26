Москва, , 16:32 — REGNUM Возможный кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс сделал неаккуратное заявление, признав, что на Кубе не всё так плохо с образованием и здравоохранением. Об этом 26 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян.

«Сандерс допустил неаккуратное выражение по поводу Кастро. Он совершил страшный грех, он сказал, что у Кастро не всё плохо, а с образованием и медицинским обслуживанием хорошо, — сказал Мигранян. — В итоге Сандерса уже успели обвинить в том, что он коммунист, что он ненавидит Америку и восторгается авторитарными режимами. У американцев есть такая национальная охота — время от времени обостряется их тяга к охоте на ведьм. Они этим развлекались, начиная с 1692 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о российском вмешательстве распространяются силами, не желающими победы на праймериз Демпартии сенатора Берни Сандерса.