Москва, , 16:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции страны недопустимость отчуждения территории России. Речь об этом зашла сегодня, 26 февраля, на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Сенатор Константин Косачев озвучил предложения по поправкам, касающимся защиты суверенитета и территориальной целостности России. В частности, он заявил, о внесении в Конституции положения о недопустимости отделения от России территории, а также недопустимости обсуждения предложений по отделению территорий.

Путин поддержал это предложение. Он добавил, что данное положение должно лишь не создавать проблем для министерства иностранных дел России проводить демаркацию границ.