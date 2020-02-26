Рига, , 16:26 — REGNUM Министр оборона Латвии Артис Пабрикс встретится со спецпосланником президента Франции по диалогу с Россией Пьером Вимонтом, чтобы обсудить вопросы в области политики безопасности. Об этом пишет в среду, 26 февраля, портал Diena.lv.

О том, где и когда пройдет встреча, пока не сообщается.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Францией и Латвией было подписано в феврале 2017 года. Сегодня у двух стран различные позиции в отношение диалога с Россией.

Если французский лидер является тем, кто говорит в Европе о важности компромисса и налаживание связей с Россией, то представители руководства Латвии наоборот делают «недружелюбные заявления» в адрес Москвы.