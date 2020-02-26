Москва, , 16:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью указания в Конституции пункта о том, что российское руководство должно создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию РФ.

«У нас в законе напрямую раньше о детях так не говорилось. Но с учётом демографических проблем это вполне обосновано, хотя бы исходя из того, что в традициях народов России было особое, бережное отношение к детям. Мне кажется, если это будет отображено — это будет правильно», — сказал Путин.

Путин также напомнил о своих неоднократных заявлениях касательно того, что в России «был разрыв в сфере публичной власти, когда вопросы первичного звена оставались непонятно за кем»: «Сшивание государственного уровня и муниципального в этом вопросе будет уместно».