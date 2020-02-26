История вопроса

Утром 18 февраля 2020 года на линии соприкосновения между Луганской Народной Республикой и Украиной в районе города Золотое обострилась ситуация.

Диверсионная группа из 10 украинских военных попыталась проникнуть на позиции сил ЛНР в районе села Голубовское. Попытка оказалась провальной - украинские диверсанты попали на минное поле, один диверсант погиб, пятеро получили ранения.

После этого артиллерия ВСУ обстреляла территорию Луганской Народной Республики (выпущено более 50 снарядов).

По данным представителей ЛНР в результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура. Мирные жители были вынуждены укрываться в подвалах своих домов. Погибло 4 бойцов ЛНР.

