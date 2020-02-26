Донецк, 26 февраля 2020, 16:23 — REGNUM Посёлок Еленовка (ДНР) остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ, сообщили 26 февраля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Атаку ВСУ провели в 15:05 мск: посёлок был обстрелян из БМП-1. Никто из людей не погиб.
«В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, населённый пункт полностью обесточен», — отметили в СЦКК.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки (25 февраля) ВСУ подвергли территорию ДНР восьми обстрелам.
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