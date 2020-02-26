Белград, , 16:12 — REGNUM Последние заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что он ожидает ультиматума со стороны международного сообщества по поводу Косово — не что иное как очередной этап подготовки сербской общественности к признанию независимости южного сербского края. Об этом ИА REGNUM заявил политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич.

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«Вучич уже многое сделал на этом пути, и его западные партнеры ему действительно благодарны за это. Подписав Брюссельское соглашение, он передал ряд компетенций сербского государства на севере Косово и Метохии в руки сепаратистов. Последняя новость: компания-распределитель электроэнергии Elektrodistribucija Srbije с апреля перестает работать в Косово, и вся распределительная сеть электроэнергии в крае переходит в руки албанской компании. То есть, становится частью соседнего государства», — заявил Гайич.

Эксперт отметил, что президенту Сербии перед подписанием какого-то документа с Приштиной непременно нужно заслужить симпатии сербских граждан. Поэтому, считает он, Вучич на днях предложил оплатить налоговые задолженности Сербской православной церкви в Черногории, которые черногорское правительство внезапно обнаружило.

«Это привычный ход для Александра Вучича. Он пытается выделить деньги для СПЦ, чтобы она не возражала против признания Косово. Его пугают события в Черногории, где народ, протестуя против закона о свободе вероисповедания, поет песни про Косово, про то, что Косово — это Сербия», — добавил политолог.

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По словам Стевана Гайича, Вучича кто-то явно принуждает сделать очередной шаг в сторону признания Косово, и это явно не сербский народ.

«Дело в том, что Вучич на Балканах продвигает интересы НАТО, и, по всей видимости, альянс его и шантажирует. Теперь президент говорит о том, что Сербия получит «неприличное предложение» по Косово, которое не сможет принять, но не сможет и отвергнуть. Почему тогда Вучич говорит о том, что Сербия — независимая страна, если он не может отказаться от такого предложения?», — задался вопросом эксперт.

Гайич усмотрел связь между событиями в Черногории вокруг принятия спорного закона о церкви и происходящим вокруг переговоров о статусе Косово и Метохии. По его словам, несмотря на то, сколько людей выйдет на улицы в Черногории, её президент Мило Джуканович до конца будет гнуть свою линию, которая как раз является частью повестки дня НАТО. Тоже самое можно сказать про Александра Вучича, которому было дано два задания: признать независимость Косово и втянуть Сербию и Боснию и Герцеговину в НАТО, полагает политолог.

Эксперт также обратил внимание на то, что 22 февраля на должность посредника ЕС в переговорах Белграда и Приштины была предложена кандидатура бывшего верховного представителя по Боснии и Герцеговине Мирослава Лайчака. По словам Гайича, имя Лайчака ассоциируется с проектом отделения Черногории от Сербии. В этом проекте, напомнил он, участвовал еще и Хавьер Солана — человек, который приказал бомбить Сербию. Три года спустя Солана посредничал при заключении Белградских соглашений, на основании которых возникло государственное сообщество Сербии и Черногории в качестве правопреемника распавшейся Югославии, продолжил эксперт.

«Эти соглашения послужили основой для организации референдума по отделению Черногории в 2006 году. Референдум был проведен в подозрительных обстоятельствах. При этом два представителя ОБСЕ — Мирослав Лайчак и Франтишек Липка поспешили заявить о том, что референдум был безупречен. Лайчак поддержал Джукановича в реализации проекта отделения Черногории от Сербии. Это на самом деле был проект НАТО, целью которого являлось отсечение Сербии от адриатического побережья. Лайчак также все время говорит о Косово как о независимом государстве. Он настроен против сербов и против русских, несмотря на то, что он говорит и по-сербски, и по-русски, и к тому же является выпускником МГИМО. Он нас хорошо знает и очень сильно недолюбливает», — заявил Гайич.

При этом политолог подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала Белграду посредничество в переговорах с косовскими сепаратистами. Гайич напомнил, что 13 февраля посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил агентству Sputnik. Srbija, что Россия готова помочь Белграду в его диалоге с Приштиной, если Белград этого попросит. «Но Белград почему-то эти предложения Москвы упорно игнорирует», — подытожил Стеван Гайич.