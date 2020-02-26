Рига, , 16:12 — REGNUM Прежняя концепция Латвии как о «мосте» между Востоком и Западом больше не актуальна. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявил президент Латвии Эгил Левитс во время встречи с представителями Немецко-Балтийской торговой палаты.

По его словам, сегодня для Латвии функция моста для прямой коммуникации не нужна. Для Латвии важно рассматривать себя составной частью Запада.

Левитс отметил, что в настоящее время многие страны отказываются от идеи мультилатерализма, что рождает серьёзные проблемы во всём мире.

«Латвия заинтересована в укреплении Европы», — сказал он.