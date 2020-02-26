Киев, , 16:16 — REGNUM Правительство Украины в настоящий момент работает в «нормальном, обычном режиме», заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 26 февраля.

Журналисты попросили Гончарука прокомментировать информацию о его возможном увольнении уже в скором времени, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер заявил, что сам он никаких новых заявлений об отставке не писал и с президентом Зеленским таких тем не обсуждал.

Он также дал понять, что появление такой информации может быть связано с тем, что его правительство «каждый день наступает на хвост какой-то коррупционной лавочке».

ИА REGNUM напоминает, что со вчерашнего вечера центральные СМИ Украины со ссылкой на источники пишут о грядущем переформатировании нынешнего правительства Украины. Разные СМИ называют срок от нескольких дней до нескольких недель. Также отмечается, что Гончарук потеряет пост премьер-министра, а стать новым главой правительства может бизнесмен Сергей Тигипко.

Отметим, что в конце 2019 года Гончарук уже подавал заявление об отставке после скандала с запредельно высокими зарплатами у министров его кабмина. Тогда Зеленский не принял отставку, но сформулировал ряд условий для «второго шанса».