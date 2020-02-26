Москва, , 16:07 — REGNUM В связи с началом в Америке предвыборной гонки закономерно стали появляться вбросы о предполагаемом вмешательстве РФ в предстоящие выборы президента США, считает глава Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил 26 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В США стартовала предвыборная кампания. Появляются вбросы, что говорит о том, что американское общество и определённые политические круги начинают разворачивать кампанию по поддержке того или иного кандидата. К сожалению, сложилось так, что у России в США отрицательный имидж. И когда вы слово «Россия» прикрепляете к каким-то политическим процессам, то сразу же за этим тянется негативный «хвост», — сказал Топорнин. — Посмотрите, что сейчас происходит на праймериз Демократической партии США. Берни Сандерс набирает вес, у него хорошие рейтинги. И некоторые оппоненты Берни Сандерса волнуются — а вдруг он выиграет? И начинают изыскивать способы, как это предотвратить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее миллиардер Майкл Блумберг заявил, что Россия хочет видеть в сенаторе Берни Сандерсе номинанта на выборы от Демократической партии.

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