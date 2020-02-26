Тбилиси, , 16:19 — REGNUM Символический паспорт гражданина СССР на имя вице-спикера грузинского парламента Гии Вольского изобразили активисты движения «Позор» на плакате, который 26 февраля принесли на акцию к зданию законодательного органа Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает канал «Рустави 2».

По данным журналистов, на плакате, который был размещен на ограждении возле парламента, были написаны некоторые факты из биографии депутата. Кроме этого, активисты русскими буквами написали на плакате слово «товарищ».

Как рассказали активисты журналистам канала, Вольский занимал руководящие посты, когда существовал Советский Союза, и это отображено в «паспорте». Также члены движения сообщили, что их акция связана с тем, что со стороны правящей партии «Грузинская мечта» идет критика в адрес двух депутатов от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария и Ирмы Надирашвили за то, что те включили в парламенте гимн СССР.

Активисты отметили, что своей выходкой женщины хотели выразить протест против того, что власти Грузии якобы превращают страну в Россию.

Напомним, ранее Хоштария и Надирашвили 18 февраля включили трансляцию гимна СССР во время выступления перед депутатами спикера парламента Арчила Талаквадзе.