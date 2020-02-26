Москва, , 16:06 — REGNUM На сегодняшний день в рабочую группу по работе над изменениями в Конституцию РФ поступило несколько сотен предложений. Об этом в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституцию заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, на данный момент «поступило где-то порядка 900 предложений», и все эти предложения «носят серьёзный, содержательный характер».

По его словам, благодаря тому, что поступившие предложения пришли от людей из совершенно разных сфер, удалось затронуть практически все направления деятельности страны.