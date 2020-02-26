Париж, 26 февраля 2020, 16:05 — REGNUM Лидеры партий, представленных в парламенте, соберутся утром 27 февраля, чтобы подвести итоги ситуации, связанной с эпидемией нового коронавируса, сообщает Le Figaro.
«Это демонстрирует одно: правительство серьезно относится к эпидемии коронавируса, которая, по нашему мнению, станет пандемией в ближайшие часы», — отреагировала Марин Ле Пен, глава французской партии «Национальное объединение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции объявили о смерти гражданина страны, 60-летнего мужчины, зараженного коронавирусом.
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