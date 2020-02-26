Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов 26 февраля поддержали законопроект Смольного о вырубке деревьев. За документ, который защищал представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков, высказались 40 парламентариев.

При этом депутатов удивило, что чиновники хотят засекретить протоколы обследования так называемых «аварийных» деревьев, после которых выдаются порубочные билеты. Шестериков объяснил это тем, что в протоколах якобы содержатся некие личные данные заявителей.

«У вас такая схема: создаем какой-то протокол обследования, о котором никто ничего знать не должен, что оно вообще прошло. Планируем вырубку на то время, когда люди будут как можно меньше об этом знать. Порубочный билет выдадим и за пять дней людей предупредим. К чему это приводит? Это приводит к организации массовых беспорядков, восстаний, побоищ, рукоприкладству, самоуправству. Вы тем самым организуете в нашем городе массовые беспорядки. Вы понимаете, что вы в этом виноваты кругом?» — обратился депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») к представителям Смольного.

«Яблочник» Борис Вишневский указал, что местные жители зачастую узнают о том, что рядом с их домом решили вырубить деревья, только после появления информационного щита, если он вообще появляется, и они не могут толком оспорить происходящее, если, на их взгляд, деревья вполне здоровы.

«И вот теперь нам предлагается закон, по которому даже протоколы обследования, на основании которого выдается порубочный билет, и то предлагается убрать из общего доступа», — возмутился Вишневский. Впрочем, у него есть вопросы и к содержанию подобных протоколов, которые он назвал «детским лепетом на лужайке».

Единоросс Сергей Никешин как председатель комиссии по городскому хозяйству потребовал полтора месяца на поправки, потому что в законопроекте множество пробелов, отдельные положения вообще требуют переработки.

«Нет абсолютно никакой методики, каким образом будет оцениваться необходимость проведения санитарной рубки. Вопросы контроля за исполнением требований: здесь много говорилось о необходимости максимальной публичности этого процесса, протоколов. Вы видите, из законопроекта этот раздел вообще ушел. Раньше, по крайней мере, можно было ознакомиться с этими протоколами. Этого нет. Мы считаем, что к этим вопросам надо вернуться», — сказал Никешин.

В результате проект поддержали, поправки депутаты смогут подать до 10 апреля.

Напомним, ранее Заксобрание Петербурга не поддержало защиту от застройки ни одной дополнительной зелёной зоны в ходе обсуждения поправок к законопроекту о внесении территории яхт-клуба на Петровской косе в перечень зеленых насаждений общего пользования.

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