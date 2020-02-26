Хартум, , 15:54 — REGNUM Власти Судана предприняли ряд шагов для налаживания отношений со странами Евросоюза и США, об этом 26 февраля сообщает Reuters.

Среди этих шагов можно выделить три — открытие воздушного пространства для Израиля, выплата компенсации за атаку военного корабля США, произошедшую 20 лет назад, а также желание сотрудничества с Международным уголовным судом по делу в Дарфуре.

Однако, как отмечают журналисты агентства, этих шагов может быть недостаточно для полной нормализации отношений с Вашингтоном и другими игроками.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот. Военные свергли бывшего президента страны Омара аль-Башира и посадили его в тюрьму.

Читайте ранее в этом сюжете: «Золотые акции» России в Африке. Судан: «ключи от мира» в сейфе в Москве