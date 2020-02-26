Москва, , 16:02 — REGNUM Самолёты, нарушившие государственную границу России, могут быть уничтожены при отсутствии на борту пассажиров и заложников и отказе выполнить подаваемые им команды. Это указано в новых правилах применения оружия при охране госграницы в воздухе, утверждённых премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованных 26 февраля на официальном портале правовых актов.

Новый документ заменил правила 1994 года, которые также запрещали сбивать самолёты с пассажирами. Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.

В случае захвата самолёта военные должны заставить его приземлиться на установленных аэродромах, а при отказе выполнить требование — открыть огонь на поражение, если на борту нет заложников.