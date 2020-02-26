Симферополь, 26 февраля 2020, 15:52 — REGNUM Весной 2014 года Крым был в шаге от полномасштабного межнационального конфликта благодаря «государству-зомби», которое сегодня приводит в шок весь мир. Об этом 26 февраля на заседании Госсовета Крыма заявил спикер парламента РК Владимир Константинов.
По его словам, только мужество, политическая мудрость и выдержка крымчан разных национальностей не позволили реализоваться этому кровавому сценарию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что события 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента стали переломным моментом в истории Крыма, поскольку в тот день его пути с Украиной разошлись навсегда.
Об этом: Пути Крыма и постмайданной Украины разошлись навсегда — Аксёнов
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