Симферополь, , 15:52 — REGNUM Весной 2014 года Крым был в шаге от полномасштабного межнационального конфликта благодаря «государству-зомби», которое сегодня приводит в шок весь мир. Об этом 26 февраля на заседании Госсовета Крыма заявил спикер парламента РК Владимир Константинов.

«Крымчан упорно толкали в эту пропасть как местные экстремисты, так и профессиональные провокаторы, прибывшие в Крым из-за Перекопа, за спиной которых уже был свежий опыт Евромайдана», — отметил политик.

По его словам, только мужество, политическая мудрость и выдержка крымчан разных национальностей не позволили реализоваться этому кровавому сценарию.

«Нам удалось предотвратить бойню на улицах крымских городов и направить политический процесс в правовое русло. Каждый по-своему отдалял Крым от Украины по мере того, как она становилась майданной, неонацистской, превращалась в государство-зомби, которое сегодня приводит в шок уже весь мир», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что события 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента стали переломным моментом в истории Крыма, поскольку в тот день его пути с Украиной разошлись навсегда.

Об этом: Пути Крыма и постмайданной Украины разошлись навсегда — Аксёнов

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Госсовета Крыма: украинское общество деградирует