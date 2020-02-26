Киев, , 15:47 — REGNUM В среду, 26 февраля, Владимир Зеленский в очередной раз заявил о том, что «Крым — это Украина». По мнению украинского президента, это столь же очевидно, как и то, что Земля круглая, а неделя состоит из семи дней.

Украина, отметил Зеленский, не сможет вернуть Крым «завтра», но рано или поздно это произойдет, поэтому начинать некоторые проекты нужно уже сейчас, ведь «возвращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи».

Главное при этом — не уточнять, как помогут упомянутые Зеленским проекты (вроде строительства «инфраструктурного хаба» на границе между Украиной и русским Крымом) «вернуть» полуостров. Вообще чем меньше конкретики, тем лучше.

Сложившейся на постмайданной Украине крымский дискурс предполагает обязательное включение этой мантры в любое выступление; тот, кто предложит отказаться от бессмысленной траты сил и времени на «возвращение» полуострова, проиграет.

Другими словами, никто в Киеве не верит, что Крым может «вернуться» — так что напоминать украинским политикам ни о мнении крымчан, ни о силе России не требуется — но все, безотносительно своего неверия, должны об этом возвращении говорить.

Выбирать можно только модальность высказывания — и Зеленский, связывая мифологическое «возвращение» с «национальной идеей», делает значительный шаг вперед: именно так и нужно «возвращать», если не рассчитываешь ничего вернуть.

Следующая остановка — трансформация идеи «возвращения Крыма» как «части национальной идеи» в идею возвращения Крыма как «части национальной мечты». They have a dream, и, значит, могут и дальше безмятежно проводить киевские «ялтинские форумы» и строить приграничные хабы.