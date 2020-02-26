Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров (фракция «Единая Россия») предложил дополнить текст Конституции РФ принципом «единой социальной обеспеченности граждан», которая не будет зависеть от региона проживания. Об этом Петров заявил 26 февраля на заседании областного парламента.

«Мы все понимаем, что социальная обеспеченность людей в условной Москве и в Челябинской областях различается. Безусловно, это проявление федерализма и отражение экономического развития и размера бюджета конкретного субъекта. И в этом заключается социальная несправедливость основного закона страны», — утверждает Петров.

Для исправления ситуации и выравнивания социальной заботы государства о гражданах, независимо от региона, депутат предложил внести уточнения в Конституцию России.

«Свои предложения о необходимых поправках он намерен передать спикеру (Заксобрания Ленобласти) Сергею Бебенину, который входит в рабочую группу по внесению поправок в Основной закон государства», — отметили в пресс-службе депутата.

Сам Владимир Петров на своей странице в соцсети пояснил, что его интерес к этой теме объясняется тем фактом, что в Заксобрании Ленобласти он уже 3,5 года отвечает за социальную политику.

«Вообще, мне обещали много других комиссий, но когда дошло до дела, комиссии уже кончились, и для меня сделали комиссию по социальной политике, наверное чтобы мне не было обидно, и чтобы весь созыв меня не преследовали фрустрация и незавершенные гештальты. Что-то в этом есть, конечно — назначить миллионера заниматься социальной политикой, но у нас в Заксе у людей все в порядке с чувством юмора», — написал Петров — успешный бизнесмен, который на протяжении целого ряда лет, согласно декларациям о доходах, являлся самым богатым депутатом Заксобрания.

Как отметил Петров, в настоящее время каждый регион сам определяет, насколько он «социален» и «справедлив», исходя из толщины своего «кошелька».

"Социальность в Московской области, Ленинградской или Вологодской в этом случае получается очень разной, и это очевидно. И справедливость тоже в нашей стране, исходя из нормы бюджетной обеспеченности, разная <…> почему мы тогда убытки национализируем, а доходы приватизируем? Почему граждане одной страны имеют разное соцобеспечение только по факту проживания на разных территориях? Разве пенсионер из Сланцев менее достоин внимания и заботы государства, чем из Балашихи или Подольска?», — вопрошает парламентарий.

Он убежден, что «полномочия в части социальной защиты населения должны быть прописаны исключительно на федеральном уровне и равны для всех граждан РФ».

Именно для этого, объясняет Петров, необходимо включить соответствующие поправки в Конституцию.

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