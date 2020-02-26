Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Екатеринбургской городской думе следует исключить спекуляции на скандальных поводах и начать смотреть «стратегически». Об этом заявил и. о. губернатора Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции, сообщает ИА REGNUM.

«Надо быть гибче и смотреть стратегически, как решения поваляют на развитие города. Не надо спекулировать на небольших темах, о которых можно звучно рассказывать в СМИ», — сказал чиновник.

По мнению и. о. губернатора, многие конфликтные темы на самом деле «не носят настолько принципиальный характер для развития Екатеринбурга».

»Как говорится, мы все это видим», — заметил Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. губернатора поддержал идею о строительстве памятник-музея труженикам тыла в Екатеринбурге. Такой исторический комплекс нужен Свердловской области, считает чиновник.

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