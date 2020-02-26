Париж, , 15:30 — REGNUM Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен попросила Францию предоставить политическое убежище гражданке Пакистана Азии Биби, приговоренной к смертной казни и оправданной восемь лет спустя, сообщает Le Figaro.

«Конечно, без тени дискуссии нам даже не нужно встречаться с ней, чтобы предоставить ей убежище», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ФранцииЭммануэль Макрон встретится с гражданкой Пакистана Азией Биби, которая попросила политического убежища во Франции.

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