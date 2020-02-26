Москва, , 15:18 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин 27 февраля встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщается на сайте правительства РФ.

Читайте также: Путин проведёт встречу с президентом Киргизии в Москве

В ходе переговоров Мишустин и Жээнбеков обсудят вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух государств.

Президент Киргизии прибудет в Москву для участия в открытии перекрёстного Года России и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 февраля состоятся президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Читайте также: Президент Киргизии намерен приехать в Москву 9 мая