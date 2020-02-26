Ташкент, 26 февраля 2020, 15:18 — REGNUM Экс-депутат Алия Юнусова одобрена на должность уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане, сообщает 26 февраля издание «Газета.uz».
Решение было принято на заседании законодательной платы Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Уполномоченный по правам ребенка является заместителем омбудсмена и утверждается обеими палатами парламента.
Напомним, в апреле 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах в связи усилением гарантий прав ребенка», которое вводит в республике институт уполномоченного по правам ребенка.