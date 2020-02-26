Симферополь, 26 февраля 2020, 15:20 — REGNUM Деградация затронула не только украинское государство, но и украинское общество. Такое мнение 26 февраля высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании парламента республики, комментируя инцидент с эвакуированными из Китая гражданами Украины.
По его словам, это неизбежное развитие процесса расчеловечения, начало которого было положено на майдане шесть лет назад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители в Полтавской области крайне враждебно встретили эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Украинским силовикам пришлось сопровождать автобусы с эвакуированными и отгонять агрессивно настроенных местных жителей.
Подробности: На Украине эвакуированных из Уханя встретили камнями и горящими покрышками
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