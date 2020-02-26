Симферополь, , 15:20 — REGNUM Деградация затронула не только украинское государство, но и украинское общество. Такое мнение 26 февраля высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании парламента республики, комментируя инцидент с эвакуированными из Китая гражданами Украины.

«Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области показывает, что деградация, к сожалению, затронула не только украинское государство, которого в сущности уже нет. Вирус деградации проник в украинское общество, охватил широкие массы украинского народа. Иначе не объяснить, почему эти люди не вышли на защиту конституционного строя Украины, против сноса памятников Великой Отечественной войны, против убийства своих сограждан на Донбассе. Зато поднялись на протест из-за размещения в соседнем санатории эвакуированных из Китая своих же граждан», — отметил политик.

По его словам, это неизбежное развитие процесса расчеловечения, начало которого было положено на майдане шесть лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители в Полтавской области крайне враждебно встретили эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Украинским силовикам пришлось сопровождать автобусы с эвакуированными и отгонять агрессивно настроенных местных жителей.

Подробности: На Украине эвакуированных из Уханя встретили камнями и горящими покрышками

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