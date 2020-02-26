Киев, , 15:14 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санитарным врачом страны.

Об этом решении журналистам заявил после заседания правительства сегодня, 26 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, «именно этот человек» будет координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины коронавируса COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что государственную санитарно-эпидемиологическую службу на Украине ликвидировали в 2014 году из-за якобы коррупционных махинацией в этом ведомстве.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал министерству здравоохранения Украины восстановить службу в связи с угрозой коронавируса.

Сам Ляшко заявлял прессе, что власти Украины собираются восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, а некую «систему готовности к реагированию», в том числе на эпидемиологические опасности, радиологические опасности, опасности, связанные с токсикологическим характером.