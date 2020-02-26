Анкара, , 15:14 — REGNUM Анкара направила Вашингтону запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако ответа от американской стороны пока не последовало. Об этом сегодня, 26 февраля, возвращаясь из Баку, журналистам в самолёте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«США не высказывали готовности поставить Турции зенитно-ракетные комплексы, — приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера. — Анкара заявила американской стороне, что готова приобрести Patriot и у США. Разрешение у Конгресса должны получать не в Анкаре, а в Вашингтоне».

Также Эрдоган не исключил проведения уже в ближайшее время ещё одной встречи с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу, которая, по его словам, может быть «напряжённой», передаёт телеканал NTV.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция на фоне обострения военного противостояния на северо-западе Сирии просит Вашингтон о передаче нескольких комплексов ПВО Patriot для «сдерживания атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха». Эту информацию в минобороны Турции опровергли.

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