Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM И. о. губернатора Свердловской области Сергей Бидонько попросил свердловских промышленников и предпринимателей провести агитацию на тему предстоящего опроса о Конституции. Об этом сообщает Justmedia.

Чиновник обратился к участникам съезда Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

«В рамках подготовки ко опросу по Конституции я прошу провести разъяснительную работу на предприятиях», — сказал Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о готовности поделиться опытом организации опроса о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге в преддверии общефедерального опроса о Конституции. Уже прошедший опрос в Екатеринбурге «имеет право на тиражирование», уверен глава региона.

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