Москва, , 15:06 — REGNUM На Украине собрались проводить ревизию книг, забыв, что большая часть украинской литературы была издана именно в советский период, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 26 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова директора государственного учреждения «Украинский институт книги» Александры Коваль, которая призвала заменить книги, изданные во времена СССР, на современные украиноязычные издания.

«Это чистой воды русофобия! — сказал Кот. — Она же говорит о чём? Она говорит, что надо провести некую ревизию, прекрасно понимая, что как раз именно украинская культура, украинская литература была напечатана именно в советский период. В другое время этого не происходило. Если вы сравните количество книг, напечатанных в советское время и в постсоветское время, то разница будет в десятки, если не в сотни раз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коваль заявила, что книги, изданные во времена СССР, следует заменить на современные украиноязычные издания. По её мнению, «нужно обязательно проводить аудит, очищать эти фонды, освобождать место в библиотеках для того, чтобы они стали приятными местами для пребывания людей».