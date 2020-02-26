Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Возможность поместить представителей оппозиции и властей Грузии за стол переговоров уменьшается, но дата следующего раунда их диалога еще не назначена. Об этом 26 февраля журналистам рассказал посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Карл Харцель, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я ранее говорил, что окно возможностей закрывается и теперь это еще более реально. Сейчас мы пытаемся найти ареал, на котором, надеюсь, все игроки смогут договориться», — сказал Харцель.

Он также выразил надежду, что противоборствующие стороны смогут найти соглашение, и это положительно скажется на предстоящих выборах в парламент.

Напомним, ранее лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе отметил, что внести изменения в выборное законодательство возможно только до конца февраля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция требует от правящей партии «Грузинская мечта» отменить на парламентских выборах голосование за депутатов от мажоритарных округов и формировать парламент только за счет партийных списков. Партия власти предложила вместо этого сократить число мажоритариев с 73 до 50. После этого новых переговоров между сторонами не проходило.

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