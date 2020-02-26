Киев, , 15:02 — REGNUM В случае с Россией санкции — это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами, заявил сегодня, 26 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко на форуме в Киеве.

Пристайко отметил, что действенные санкции против России «стоят дорого».

«Но война и дискретизация основных положений и принципов международного права — еще дороже. Ведь потеря доверия к международным отношениям является существенным финансовым мерилом, не говоря уже о последствиях боевых действий», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Если же санкции не дают ожидаемого эффекта, заявил глава МИД Украины, то это вовсе не означает, что их надо отменять.

«Как раз наоборот — логика подсказывает, что они будут последовательно усиливаться. Как показывает практика, попытки перезагрузки отношений с Россией без выполнения ею выдвинутых требований только поощряют ее к новым военным авантюрам», — пояснил Пристайко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении России из-за ситуации на Украине.

Что же касается ЕС — в феврале Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Брюссель не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в исполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Чиновник подчеркнул, что все страны-участники ЕС соглашаются с данной санкционной политикой.