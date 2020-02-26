Джакарта, , 14:54 — REGNUM В общей сложности 188 индонезийских граждан с круизного лайнера World Dream будут репатриированы, сообщает Kompas.

Ожидается, что 28 февраля 188 граждан Индонезии прибудут в район Тысячи островов.

Издание отмечает, что экипаж корабля будет наблюдаться в бывшей клинике для реабилитации наркоманов, которая с 2008 года не работает. Карантин продлится 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии направят около 200 медицинских работников в округ Тысячи островов.

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