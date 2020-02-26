Бисау, , 15:01 — REGNUM Национальная избирательная комиссия Гвинеи-Бисау начнет пересчет голосов второго тура президентских выборов, состоявшихся 29 декабря 2019 года. Об этом передает государственное информационное агентство Гвинеи-Бисау (ANG).

По информации журналистов агентства, для процедуры пересчета голосов будут приглашены постоянные и непостоянные члены Национальной избирательной комиссии, а также представители избранного президента Умаро Сиссоко Эмбало и его главного оппонента Домингуша Симойса Перейры.

Напомним, что по объявленным ранее результатам, Эмбало набрал 54% голосов против 46% у Перейры.

Пересчет будет проведен в соответствии с решением Верховного суда, по которому целесообразность проведении присяги избранного президента Эмбало, запланированной на 27 февраля, была подвергнута сомнению.

По информации репортеров, в избирательной комиссии ранее заявляли, что полномочия органа в оказании влияния на избирательный процесс были исчерпаны, добавив, что ее представители больше ничего не могут предпринять для отмены результатов выборов.

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