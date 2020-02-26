Москва, , 14:56 — REGNUM Власти Словакии, входящей в Евросоюз, понимают определённую сложность отношений между Москвой и Брюсселем, однако выступают против установления барьеров и злоупотребления санкциями. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 26 февраля.

Пеллегрини отметил, что у Братиславы есть своё мнение и свой взгляд на развитие отношений с РФ и эта позиция всегда бывает откровенно донесена. Единственный путь для развития отношений — диалог и взаимное сотрудничество Словакии и РФ.

«Словакия делает акцент на то, что нельзя устанавливать барьеры и злоупотреблять санкциями», — подчеркнул словацкий премьер-министр.

Экономическое сотрудничество Москвы и Братиславы становится более позитивным, Словакия намерена продолжать сложившиеся отношения, добавил он.

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